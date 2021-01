Arrestata la vincitrice di un noto programma di cucina | “Ha ucciso la figlia di 3 anni” Food Network cancella gli episodi in cui era protagonista

(Di giovedì 28 gennaio 2021)di un celebre cooking show ora è accusata di averladi 3. La ventinovenne Ariel Robinson, un insegnante della Carolina del Sud (Stai Uniti), la scorsa estate aveva vinto 25mila dollari dopo aver trionfato alla ventesima edizione di Worst Cooks in America. Nelle ultime ore però il suo nome, e quello di suo marito Jerry Robinson, è tornato alla ribalta delle cronache per un caso di cronaca nera. La donna è infatti accusata assieme al coniuge di averlaVictoria Rose. La bimba è stata trovata priva di sensi nella casa di famiglia, a Simpsonville, il 14 gennaio scorso. Poco è deceduta al Greenville Memorial Hospital. Il povero corpicino, secondo il medico legale, aveva ricevuto diverse ferite da corpo contundente: le autorità hanno concluso che ...

FQMagazineit : Arrestata la vincitrice di un noto programma di cucina: “Ha ucciso la figlia di 3 anni”. Food Network cancella gli… - Noovyis : (Arrestata la vincitrice di un noto programma di cucina: “Ha ucciso la figlia di 3 anni”. Food Network cancella gli… - fanpage : La vincitrice della ventesima edizione di #worstcooksinamerica avrebbe ucciso la sua figlioletta - NicolaSangiorgi : Arrestata la vincitrice di uno show culinario: «Ha ucciso la figlioletta di tre anni» - zazoomblog : Arrestata la vincitrice del programma tv:” Ha ucciso la figlia di soli 3 anni” - #Arrestata #vincitrice #programma -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestata vincitrice

La vincitrice di uno show culinario, Worst Cooks in America, è stata arrestata per l'omicidio della figlia adottiva di tre anni, e il canale tv che lo trasmette, Food Network, ha deciso di ritirare ...Ariel Robinson, insegnante della Carolina del Sud che lo scorso agosto aveva vinto la ventesima edizione di “Worst Cooks in America”, cooking ...