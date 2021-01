Vanessa Incontrada, bellezza sublime alla Rubens (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sembra uscita da un dipinto di Sir Pieter Paul Rubens, Vanessa Incontrada. Come una musa, posa senza indugio abbracciata dai drappeggi dei sontuosi tendaggi alle sue spalle, mentre tutto, intorno, è un chiaro omaggio all’opulenza, al romanticismo, al senso di teatralità tipiche dell’estetica dell’epoca del grande pittore fiammingo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sembra uscita da un dipinto di Sir Pieter Paul Rubens, Vanessa Incontrada. Come una musa, posa senza indugio abbracciata dai drappeggi dei sontuosi tendaggi alle sue spalle, mentre tutto, intorno, è un chiaro omaggio all’opulenza, al romanticismo, al senso di teatralità tipiche dell’estetica dell’epoca del grande pittore fiammingo.

zazoomblog : Vanessa Incontrada come un quadro sullInstagram di Dolce & Gabbana - #Vanessa #Incontrada #quadro - UNDMofficial : New post: Vanessa Incontrada: “Lotto ogni giorno contro i miei baffi” - ItsLexi5998 : Ma affidare questo ruolo a Miriam Leone e Vanessa Incontrada per tutte le serate pareva brutto? #Sanremo2021 - focusmo3 : L’emergenza dell’ultimo anno ha modificato gli stili di vita degli italiani: favorire l’attività fisica, insieme al… - valefesta84 : RT @HuffPostItalia: 'Come in un quadro di Rubens': Vanessa Incontrada nuova musa curvy di Dolce e Gabbana -