The Blacklist 9 ci sarà, la guerra tra Liz e Red prosegue oltre l’ottava stagione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono bastati una manciata di episodi per convincere la NBC a confermare The Blacklist 9. La serie thriller con protagonista James Spader tornerà quindi per una nona stagione, probabilmente in onda nel 2022, Covi permettendo. I primi episodi dell’ottavo capitolo, che ha debuttato sulla rete del pavone hanno registrato una media di 3,5 milioni di spettatori totali e un rating del 0,4, in calo rispetto lo scorso anno. A convincere la NBC sono stati però i numeri totali ottenuti nei giorni successivi alla messa in onda, che hanno permesso a The Blacklist di raggiungere un rating di 1.2, un risultato sufficiente per ufficializzare la nona stagione. La premiere andata in onda il 22 gennaio su NBC ha visto Liz e Red sul piede di guerra. Per vendicare la morte di sua madre, Katarina Rostova, l’agente ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono bastati una manciata di episodi per convincere la NBC a confermare The9. La serie thriller con protagonista James Spader tornerà quindi per una nona, probabilmente in onda nel 2022, Covi permettendo. I primi episodi dell’ottavo capitolo, che ha debuttato sulla rete del pavone hanno registrato una media di 3,5 milioni di spettatori totali e un rating del 0,4, in calo rispetto lo scorso anno. A convincere la NBC sono stati però i numeri totali ottenuti nei giorni successivi alla messa in onda, che hanno permesso a Thedi raggiungere un rating di 1.2, un risultato sufficiente per ufficializzare la nona. La premiere andata in onda il 22 gennaio su NBC ha visto Liz e Red sul piede di. Per vendicare la morte di sua madre, Katarina Rostova, l’agente ...

comingsoonit : #TheBlacklist non si ferma. Nonostante l'ottava stagione sia appena cominciata, la serie tv con James Spader è stat… - Teleblogmag : NBC ha deciso di rinnovare The Blacklist per una nona stagione! - SerieTvserie : “The Blacklist” rinnovato per la nona stagione da NBC - dondiegogoso : The Blacklist ottiene il rinnovo per una nona stagione da parte di NBC - BennyS_L : @_muffinbutton non sanno scrivere manco a pagarli...spero che dopo the blacklist non lavorino più (spoiler: lavorer… -

Ultime Notizie dalla rete : The Blacklist The Blacklist subito rinnovata per una nona stagione ComingSoon.it Paradisi fiscali, giro di vite per i trasgressori e sanzioni

Come cambia la blacklist dei paradisi fiscali Stiamo assistendo alla richiesta di una svolta, da parte del Parlamento Europeo, in materia di fiscalità a livello mondiale: l’obiettivo è “stanare” ...

The Blacklist future beyond season 8 is revealed

List of IAB Vendors The Blacklist season 9 has been given the go-ahead by NBC. Reported by The Wrap, this news arrives during the airing of its eighth season, which was heavily delayed by the ongoing ...

Come cambia la blacklist dei paradisi fiscali Stiamo assistendo alla richiesta di una svolta, da parte del Parlamento Europeo, in materia di fiscalità a livello mondiale: l’obiettivo è “stanare” ...List of IAB Vendors The Blacklist season 9 has been given the go-ahead by NBC. Reported by The Wrap, this news arrives during the airing of its eighth season, which was heavily delayed by the ongoing ...