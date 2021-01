Sorpreso con cocaina e marijuana: arrestato 21enne spacciatore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato uno spacciatore a Nocera Inferiore. Il giovane, B.G. classe 1999, è originario di Nocera. Il 21enne con precedenti di polizia specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: gli Agenti del Commissariato di Nocera Inferiore, durante i servizi di controllo del territorio, lo hanno colto possesso di varie dosi di cocaina e marijuana. In particolare, una pattuglia della “Volante” del Commissariato ha controllato un gruppo di giovani che avevano provato a dileguarsi ma sono stati tutti identificati dagli Agenti. B. G. è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente, che nascondeva indosso; nella sua abitazione sono state ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gli Agenti della Polizia di Stato hannoin flagranza di reato unoa Nocera Inferiore. Il giovane, B.G. classe 1999, è originario di Nocera. Ilcon precedenti di polizia specifici, è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: gli Agenti del Commissariato di Nocera Inferiore, durante i servizi di controllo del territorio, lo hanno colto possesso di varie dosi di. In particolare, una pattuglia della “Volante” del Commissariato ha controllato un gruppo di giovani che avevano provato a dileguarsi ma sono stati tutti identificati dagli Agenti. B. G. è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente, che nascondeva indosso; nella sua abitazione sono state ...

Ultime Notizie dalla rete : Sorpreso con Montalto: commerciante sorpreso con la droga, arrestato dai carabinieri Il Messaggero Sorpresa Murray: dopo il Covid riparte da Biella. Dove troverà Musetti

L'ex numero 1 ha saltato Melbourne per il Covid. Così ha deciso di giocare alcuni Challenger per ritrovare il ritmo: in Piemonte 2 dal 15 al 21 febbraio. Tra gli iscritti anche Musetti ...

Nuovo annuncio a sorpresa di Elliot Page: divorzia dalla moglie Emma Portner

A sorpresa arriva la notizia del divorzio di Elliot Page, precedentemente conosciuto come Ellen Page, dalla moglie Emma Portner. Ecco i dettagli ...

