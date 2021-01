Servizio Civile universale, progetti Enapa: scadenza prorogata al 15 febbraio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il dipartimento per il Servizio Civile universale, per favorire la più ampia partecipazione dei giovani al bando di Servizio Civile universale, ha prorogato alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021 il termine di scadenza per la presentazione delle domande ad uno dei 3.553 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero. Sono 6 i progetti Enapa (organo di assistenza sociale di Confagricoltura), che saranno attivi in 16 regioni: Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto. I giovani, per un anno, saranno impegnati per la ‘difesa ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il dipartimento per il, per favorire la più ampia partecipazione dei giovani al bando di, ha prorogato alle ore 14.00 di lunedì 152021 il termine diper la presentazione delle domande ad uno dei 3.553che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero. Sono 6 i(organo di assistenza sociale di Confagricoltura), che saranno attivi in 16 regioni: Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto. I giovani, per un anno, saranno impegnati per la ‘difesa ...

Servizio Civile Universale: un anno insieme, per volare alto

Nel 2020, segnato dall’avvento della pandemia, sono stati molti i giovani che, anche nel nostro territorio, si sono avvicinati per la prima volta al volontariato, desiderosi di aiutare le persone più ...

