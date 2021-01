Ricciardi: 'L'Aifa approvi in fretta gli anticorpi monoclonali, non è il momento di perdere tempo' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'ordinario di igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica del Sacro Cuore Walter Ricciardi insiste affinché l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) approvi al più presto i farmaci monoclonali:... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'ordinario di igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica del Sacro Cuore Walterinsiste affinché l'Agenzia Italiana del Farmaco (al più presto i farmaci:...

"Non mi sembra questo il momento di perdere del tempo". Lo ha detto, all'agenzia Dire, Walter Ricciardi, ordinario di igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica del Sacro Cuore ...

Covid: perché servono subito gli anticorpi monoclonali

Gli anticorpi monoclonali sono farmaci biologici già ampiamente impiegati in clinica nel trattamento di patologie oncologiche, ematologiche e autoimmuni per la loro funzione antitumorale, antinfiammat ...

