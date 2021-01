Reggie Fils-Aime, l'ex boss di Nintendo chiede maggiore inclusività nel settore dei videogiochi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nonostante Reggie Fils-Aime abbia lasciato Nintendo of America, l'ex boss offre ancora opinioni per quanto riguarda il settore dei videogiochi. Durante un recente panel ai New York Game Awards, l'ex presidente ha spiegato di come l'industria debba essere ancora più inclusiva e dei vantaggi che può portare. Alla domanda su come l'industria possa mostrare una maggiore rappresentanza, Fils-Aime ha affermato che tutto deve iniziare con le pratiche di assunzione: "Bisogna iniziare dalle persone", ha detto Fils-Aime. "Si deve iniziare con un'ampia rappresentanza all'interno delle aziende stesse. Negli ultimi anni sono stato in Nintendo of America, abbiamo fatto un grande ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nonostanteabbia lasciatoof America, l'exoffre ancora opinioni per quanto riguarda ildei. Durante un recente panel ai New York Game Awards, l'ex presidente ha spiegato di come l'industria debba essere ancora più inclusiva e dei vantaggi che può portare. Alla domanda su come l'industria possa mostrare unarappresentanza,ha affermato che tutto deve iniziare con le pratiche di assunzione: "Bisogna iniziare dalle persone", ha detto. "Si deve iniziare con un'ampia rappresentanza all'interno delle aziende stesse. Negli ultimi anni sono stato inof America, abbiamo fatto un grande ...

