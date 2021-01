Raccolta carta e cartone tiene nel 2020 nonostante pandemia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - Nel 2020 tiene la Raccolta differenziata di carta e cartone ma occorre spingere sulla qualità. A tracciare il quadro all'Adnkronos, è Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica. "Non abbiamo ancora i dati definitivi ma nella Raccolta di carta e cartone registriamo una sostanziale tenuta. Ci sarà probabilmente un lieve calo ma nel complesso posso confermare una forte tenuta. Siamo ormai intorno ai 3 milioni e mezzo di tonnellate raccolte in Italia". Nell'anno della pandemia, dunque, "la Raccolta presso le famiglie ha funzionato egregiamente. In alcune aree del meridione la Raccolta è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - Nelladifferenziata dima occorre spingere sulla qualità. A tracciare il quadro all'Adnkronos, è Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica. "Non abbiamo ancora i dati definitivi ma nelladiregistriamo una sostanziale tenuta. Ci sarà probabilmente un lieve calo ma nel complesso posso confermare una forte tenuta. Siamo ormai intorno ai 3 milioni e mezzo di tonnellate raccolte in Italia". Nell'anno della, dunque, "lapresso le famiglie ha funzionato egregiamente. In alcune aree del meridione laè ...

zazoomblog : Raccolta carta e cartone tiene nel 2020 nonostante pandemia - #Raccolta #carta #cartone #tiene - AlbertoGallucci : Il Corriere dello Sport vale meno della carta igienica e il suo direttore dovrebbe occuparsi solo della raccolta de… - SulPanaro : Mirandola, AIMAG risponde ai cittadini: “Aumenterà la frequenza della raccolta di carta e plastica” - Merycat16 : RT @martiraranans: Sto per aprire una raccolta per pagare biglietto del treno e hotel a Ciccio Oppini dato che gli autori Mediaset stanno p… - twosweetghosts : RT @martiraranans: Sto per aprire una raccolta per pagare biglietto del treno e hotel a Ciccio Oppini dato che gli autori Mediaset stanno p… -

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta carta Raccolta carta e cartone tiene nel 2020 nonostante pandemia Adnkronos Raccolta carta e cartone tiene nel 2020 nonostante pandemia

Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - Nel 2020 tiene la raccolta differenziata di carta e cartone ma occorre spingere sulla qualità. A tracciare il quadro ...

E-commerce, packaging in carta e cartone il preferito degli italiani

Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - Il 2020 verrà ricordato per la pandemia che ha cambiato le nostre abitudini, le relazioni ma anche i consumi, vocati ...

Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - Nel 2020 tiene la raccolta differenziata di carta e cartone ma occorre spingere sulla qualità. A tracciare il quadro ...Roma, 27 gen. - (Adnkronos) - Il 2020 verrà ricordato per la pandemia che ha cambiato le nostre abitudini, le relazioni ma anche i consumi, vocati ...