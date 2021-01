Piazza Risorgimento | prosegue lo scontro Altrabenevento-Gruppo Pd | “Perchè non firmano il documento?”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNuova puntata dellosutra l’associazionee ilPd a palazzo Mosti. E’ ancora l’associazione, con una nota a firma di Sandra Sandrucci, a replicare: “I consiglieri De Pierro, Del Vecchio e Lepore ancora pensano che le chiacchiere in politichese possano servire a nascondere le proprie responsabilità. Se sono davvero contro il progetto della Lumode perché nonildel Comitato “Giù le mani dal terminal bus”? I consiglieri comunali Francesco De Pierro, Raffaele Del Vecchio e Cosimo Lepore hanno sottoscritto un comunicato con il quale sperano di confondere l’oggetto della discussione in atto sul progetto della società Lumode per la costruzione di un palazzo sull’attuale terminal ...