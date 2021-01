"Nessun obbligo", "Rispetti impegni" È rissa tra la Ue e Astrazeneca (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Francesca Galici Il braccio di ferro tra Astrazeneca e Unione europea si fa sempre più duro e anche l'incontro tra le parti è saltato per il rifiuto della casa farmaceutica L'Europa è sotto scacco delle case farmaceutiche che stanno producendo i vaccini contro il coronavirus. Mancano le dosi e ora è tutti contro tutti. Il nodo Astrazeneca è uno dei più caldi e tra la casa farmaceutica e l'Europa è iniziato un vero e proprio braccio di ferro, che vede l'Italia tra i Paesi maggiormente irritati per il comportamento del fornitore. Domenico Arcuri non le ha certo mandate a dire ad Astrazeneca. Intervistato pochi giorni fa da Barbara d'Urso ha sbottato: "Stanno trattando i 27 Paesi europei come dei poveracci. Togliamoci dalla testa che l’Italia è più poveraccia degli altri Paesi perché così non è". Se il clima di qualche ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Francesca Galici Il braccio di ferro trae Unione europea si fa sempre più duro e anche l'incontro tra le parti è saltato per il rifiuto della casa farmaceutica L'Europa è sotto scacco delle case farmaceutiche che stanno producendo i vaccini contro il coronavirus. Mancano le dosi e ora è tutti contro tutti. Il nodoè uno dei più caldi e tra la casa farmaceutica e l'Europa è iniziato un vero e proprio braccio di ferro, che vede l'Italia tra i Paesi maggiormente irritati per il comportamento del fornitore. Domenico Arcuri non le ha certo mandate a dire ad. Intervistato pochi giorni fa da Barbara d'Urso ha sbottato: "Stanno trattando i 27 Paesi europei come dei poveracci. Togliamoci dalla testa che l’Italia è più poveraccia degli altri Paesi perché così non è". Se il clima di qualche ...

fattoquotidiano : Vaccino, parla AstraZeneca: “Da contratto nessun obbligo verso l’Ue. Regno Unito? Con Londra accordo 3 mesi prima,… - Agenzia_Italia : AstraZeneca si difende: 'Con l'Ue nessun obbligo' - aguzzimonica15 : ????offro la possibilità di avere un sexy shop online?? ??Nessun obbligo di autoconsumo e fatturato mensili ??Formazione… - valerosaspina : RT @lameduck1960: @ladyonorato @akipopilo Forse c'è un problema con quel vaccino e bisogna andarci molto cauti. Nessun obbligo, nessun rica… - lasorelladiKarl : @ManuelTucci2 @emifittipaldi Come donna non musulmana non hai nessun obbligo di portare in velo nei paesi del Golfo -