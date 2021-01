Napoli, Gattuso terrorizzato dall’esonero: cambia modulo per salvarsi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Osimhen e Mertens dovrebbero partire dalla panchina, per questo Gattuso può fare retromarcia e tornare al vecchio modulo. Le condizioni non ottimali dei due “titolari” stanno convincendo il tecnico ad abbandonare il centrocampo a due e cercare la tanto attesa svolta (websource)Il bello del calcio è (anche) questo. Subito dopo una sconfitta c’è già la possibilità di rialzarsi. Ed è quello che potrà fare il Napoli di Gattuso dopo il brutto ko in casa del Verona. Domani torna la Coppa?Italia, in questa intensa e compressa formula con ottavi, quarti e semifinali in tre settimane. Al “Maradona” arriva lo Spezia, o per meglio dire ci ritorna dopo la gara del 6 gennaio di campionato. Anche in quell’occasione per il Napoli arrivò una sconfitta, e l’insidia – quindi – non può essere sottovalutata. Il match dei ... Leggi su instanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Osimhen e Mertens dovrebbero partire dalla panchina, per questopuò fare retromarcia e tornare al vecchio. Le condizioni non ottimali dei due “titolari” stanno convincendo il tecnico ad abbandonare il centrocampo a due e cercare la tanto attesa svolta (websource)Il bello del calcio è (anche) questo. Subito dopo una sconfitta c’è già la possibilità di rialzarsi. Ed è quello che potrà fare ildidopo il brutto ko in casa del Verona. Domani torna la Coppa?Italia, in questa intensa e compressa formula con ottavi, quarti e semifinali in tre settimane. Al “Maradona” arriva lo Spezia, o per meglio dire ci ritorna dopo la gara del 6 gennaio di campionato. Anche in quell’occasione per ilarrivò una sconfitta, e l’insidia – quindi – non può essere sottovalutata. Il match dei ...

capuanogio : ?? Rinnovo congelato, #Gattuso deve vincere le prossime tre partite per chiudere la stagione sulla panchina del… - Glongari : #Napoli tra #Gattuso e #DeLaurentiis cala il gelo. Il rinnovo in questo momento è utopia. @AlfredoPedulla @tvdellosport #transfers - RafAuriemma : Per me, il rapporto tra @ADeLaurentiis e #Gattuso è definitivamente chiuso. Bisogna capire se l'addio ci sarà subit… - AntonioAltieri5 : RT @ReteSport: “Il Napoli ha sondato Allegri, in vista di una rottura definitiva con Gattuso ma tutte le persone che abbiamo ascoltato nei… - CheccoCasano : RT @ReteSport: “Il Napoli ha sondato Allegri, in vista di una rottura definitiva con Gattuso ma tutte le persone che abbiamo ascoltato nei… -