Lazio, Farris: 'Una squadra forte guarda già avanti' BERGAMO - La Lazio fuori dalla Coppa Italia, l 'Atalanta corsara fa 3 - 2 e vola in semifinale . Il primo round tra le due squadre va ai ragazzi di Gasperini, domenica il match di campionato. Nel post ...

