Il Trono di Spade: una serie animata legata alla saga in fase di sviluppo per HBO Max (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il mondo del cult Il Trono di Spade potrebbe essere al centro di una serie animata attualmente in fase di sviluppo per HBO Max. Il Trono di Spade potrebbe dare vita a una serie animata, attualmente nelle prime fasi di sviluppo per conto di HBO Max. L'indiscrezione è stata pubblicata da Variety che non ha però potuto svelare ulteriori dettagli riguardanti il progetto, non essendoci ancora sceneggiatori o attori coinvolti ufficialmente. Le fonti del magazine parlano di un progetto destinato a un pubblico adulto e dall'atmosfera simile a quella che ha portato al successo Il Trono di Spade, il primo dei progetti televisivi tratti dai romanzi dello scrittore George R.R.

