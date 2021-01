Il lockdown e gli effetti sull’inquinamento (Di mercoledì 27 gennaio 2021) il Covid-19 costringe tutti a restare a casa di più e a muoversi di meno. Tutti i tipi di viaggi e spostamenti quotidiani sono stati completamente abbandonati da molti, il che ha portato a emissioni di trasporto significativamente inferiori. Durante il primo blocco è stato ampiamente riportato che la qualità dell’aria urbana è stata notevolmente migliorata grazie al fatto che le persone rimanevano a casa. Tuttavia, ora gli scienziati dell’Università di Birmingham affermano che questi miglioramenti non sono stati così significativi come previsto. Ovviamente la qualità dell’aria migliorerà se ci sono meno auto sulla strada, le persone non vanno in giro con le loro moto, gli autobus sono vuoti, gli aeroplani aspettano a terra e così via. Ed è migliorata. Tuttavia, i livelli di inquinamento atmosferico cambiano sempre ed è importante distinguere i fattori che determinano tali ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) il Covid-19 costringe tutti a restare a casa di più e a muoversi di meno. Tutti i tipi di viaggi e spostamenti quotidiani sono stati completamente abbandonati da molti, il che ha portato a emissioni di trasporto significativamente inferiori. Durante il primo blocco è stato ampiamente riportato che la qualità dell’aria urbana è stata notevolmente migliorata grazie al fatto che le persone rimanevano a casa. Tuttavia, ora gli scienziati dell’Università di Birmingham affermano che questi miglioramenti non sono stati così significativi come previsto. Ovviamente la qualità dell’aria migliorerà se ci sono meno auto sulla strada, le persone non vanno in giro con le loro moto, gli autobus sono vuoti, gli aeroplani aspettano a terra e così via. Ed è migliorata. Tuttavia, i livelli di inquinamento atmosferico cambiano sempre ed è importante distinguere i fattori che determinano tali ...

In Catalogna, il segretario alla Sanità pubblica della Generalitat, Josep Maria Argimon, ha lamentato che “domani i frigoriferi saranno vuoti”, senza vaccini. In questo momento i casi attivi nel paese ...

