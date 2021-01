Hoedt sui social: “L’eliminazione di oggi è stata colpa mia” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo la brutta prestazione di oggi pomeriggio nel quarto di finale che la Lazio ha perso contro l’Atalanta per 3-2, Wesley Hoedt, difensore capitolino, ha chiesto scusa ai suoi tifosi tramite Instagram: “Chiedo scusa a tutti i tifosi laziali e ai miei compagni di squadra. È stata colpa mia se siamo stati eliminati oggi. Adesso posso solo lavorare a testa bassa per farvi vedere che non sono il giocatore visto in campo oggi”. Foto: sito Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo la brutta prestazione dipomeriggio nel quarto di finale che la Lazio ha perso contro l’Atalanta per 3-2, Wesley, difensore capitolino, ha chiesto scusa ai suoi tifosi tramite Instagram: “Chiedo scusa a tutti i tifosi laziali e ai miei compagni di squadra. Èmia se siamo stati eliminati. Adesso posso solo lavorare a testa bassa per farvi vedere che non sono il giocatore visto in campo”. Foto: sito Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

