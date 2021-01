Gf Vip: Adua Del Vesco Vuole Abbandonare il Reality! (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al Grande Fratello Vip anche Adua Del Vesco è stata vittima di un forte crollo emotivo, dopo che nell’ultima diretta ha incontrato il fidanzato Giuliano Condorelli. Pare che la ragazza, col morale a terra, sia intenzionata ad Abbandonare il reality show. Vediamo insieme cosa è successo! Sono cinque mesi ormai, che i concorrenti sono chiusi nella casa del Grande Fratello Vip. Un periodo davvero lungo per loro che, ultimamente, hanno iniziato a cadere uno a uno, con violenti sfoghi dovuti al forte stress psicologico. Dopo Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, è la volta di Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. L’attrice infatti, dopo l’ultima diretta, è andata in crisi. È stato un mix letale per lei, derivante non solo dall’annuncio di Alfonso Signorini, il quale ha informato tutti ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al Grande Fratello Vip ancheDelè stata vittima di un forte crollo emotivo, dopo che nell’ultima diretta ha incontrato il fidanzato Giuliano Condorelli. Pare che la ragazza, col morale a terra, sia intenzionata adil reality show. Vediamo insieme cosa è successo! Sono cinque mesi ormai, che i concorrenti sono chiusi nella casa del Grande Fratello Vip. Un periodo davvero lungo per loro che, ultimamente, hanno iniziato a cadere uno a uno, con violenti sfoghi dovuti al forte stress psicologico. Dopo Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, è la volta di Rosalinda Cannavò, in arteDel. L’attrice infatti, dopo l’ultima diretta, è andata in crisi. È stato un mix letale per lei, derivante non solo dall’annuncio di Alfonso Signorini, il quale ha informato tutti ...

infoitcultura : Gf Vip, Adua Del Vesco in crisi totale: le conseguenze del suo gesto - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Adua/Rosalinda vuole andare via, il motivo - infoitcultura : GF Vip: sta nascendo un nuovo amore? Adua Del Vesco e Andrea Zenga sembrano molto vicini - anticipazionitv : #gfvip ?? Adua in crisi a causa di quello che prova nei confronti del suo compagno ???? - katiadiluna16 : E chissà... Nasceranno i ZENGAVO' ? ?? #gfivp #GFvip #GrandeFratelloVip #gfvip2020 #GrandeFratelloVip5 #GFvip5… -