Covid | la variante inglese già presente in 70 Paesi | la sudafricana in 31 Rezza | ' L' Italia deve adeguarsi'

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladel- 19 individuata per la prima volta in Gran Bretagna è stata rilevata finora in 70, 10 in più nell'ultima settimana. Lo ha reso noto l'Oms nel suo ultimo aggiornamento ...

petergomezblog : Gran Bretagna supera 100mila morti da Covid. Johnson: “Dolore difficile da esprimere”. In Germania 902 vittime. Mer… - Agenzia_Ansa : #Covid: tre casi di #variante #brasiliana in Abruzzo. Si tratta di una famiglia di ritorno dallo stato del Sud Amer… - Agenzia_Ansa : La Germania studia nuovi provvedimenti contro il coronavirus e la variante inglese e ha chiesto un inasprimento del… - globalbnws : RT @SkyTG24: Covid Uk, altri 1.725 decessi. Oms: 'Variante inglese più mortale? Servono altri dati' - daniele19921 : RT @valy_s: #Covid19 #Russia #Mosca nei prossimi giorni annullerà quasi tutte le restrizioni: la città si avvia ad un ritorno alla (quasi)n… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante

QUOTIDIANO.NET

E' "un obiettivo fondamentale soprattutto in questo momento in cui nel Paese stanno comparendo le cosiddette 'varianti' del Covid. In Liguria è stata individuata ... mentre non c'è traccia della ...La Norvegia chiuderà i suoi confini a tutti eccetto per i visitatori strettamente necessari. Lo ha annunciato la premier norvegese ...