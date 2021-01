Borsa, la guerra dei vaccini affossa i listini. Milano scivola ai minimi da un mese (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tensione tra l'Unione Europea e Astrazeneca, in ritardo sul vaccino anti Covid. Su Piazza Affari, che cede l'1,4%, pesa anche la crisi di Governo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tensione tra l'Unione Europea e Astrazeneca, in ritardo sul vaccino anti Covid. Su Piazza Affari, che cede l'1,4%, pesa anche la crisi di Governo

zazoomblog : Borsa la guerra dei vaccini affossa i listini globali. Milano chiude a -14% - #Borsa #guerra #vaccini #affossa - Ginebra42090254 : RT @gzibordi: la rivolta populista non è per le strade ma in borsa ! Lettera Aperta del sito - lutro69 : RT @gzibordi: la rivolta populista non è per le strade ma in borsa ! Lettera Aperta del sito - gzibordi : RT @gzibordi: la rivolta populista non è per le strade ma in borsa ! Lettera Aperta del sito - Carlo_sfd : RT @gzibordi: la rivolta populista non è per le strade ma in borsa ! Lettera Aperta del sito -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa guerra Borsa in calo, Milano e Francoforte le peggiori d’Europa (-2,5%): è l’effetto vaccini Corriere della Sera Borsa, giù l’Europa giù. Francoforte la peggiore (-2,4%): è l’effetto vaccini

Le Borse europee ampliano ancora le perdite, appesantite dalla tensione tra AstraZeneca e l’Unione per i ritardi annunciati nella consegna dei vaccini ...

La rivale di TikTok pronta a quotarsi: sarà l'Ipo più grande dalla pandemia

L'app cinse di condivisione video Kuaishou punta alla quotazione in Borsa che potrebbe raccogliere fino a 6,3 miliardi di dollari ...

Le Borse europee ampliano ancora le perdite, appesantite dalla tensione tra AstraZeneca e l’Unione per i ritardi annunciati nella consegna dei vaccini ...L'app cinse di condivisione video Kuaishou punta alla quotazione in Borsa che potrebbe raccogliere fino a 6,3 miliardi di dollari ...