Biden affronta Putin su diverse questioni

Il presidente Joe Biden ha tenuto la sua prima telefonata con la sua controparte russa. Biden affronta Putin su una serie di questioni, dal recente attacco informatico alle agenzie federali americane all'avvelenamento e all'arresto dell'oppositore Aleksej Navalny. La chiamata rappresenta l'apertura della diplomazia di Biden con uno dei suoi principali avversari.

Joe Biden ha fatto una telefonata a Vladimir Putin. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Nel loro colloquio i due leader hanno discusso del rinnovo del trattato Start ...

