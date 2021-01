AlphaTauri in pista a Imola con il giapponese Tsunoda (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'AlphaTauri torna in pista con il suo nuovo pilota giapponese Yuki Tsunoda in vista del Mondiale di Formula 1 al via in Bahrain il 28 marzo. In attesa del GP di Formula 1, che tornerà a Imola a ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'torna incon il suo nuovo pilotaYukiin vista del Mondiale di Formula 1 al via in Bahrain il 28 marzo. In attesa del GP di Formula 1, che tornerà aa ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: F1, #Alphaauri in pista a Imola con il giapponese Tsunoda - Gazzetta_it : F1, #Alphaauri in pista a Imola con il giapponese Tsunoda - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1: AlphaTauri in pista a Imola con il giapponese Yuki Tsunoda - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: AlphaTauri in pista a Imola con il giapponese Yuki Tsunoda - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: AlphaTauri in pista a Imola con il giapponese Yuki Tsunoda -