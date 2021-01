The Last of Us Parte II diventa il gioco più premiato di sempre! Superato The Witcher 3 (Di martedì 26 gennaio 2021) Come avrete certamente visto, The Last of Us Parte II di Naughty Dog è stato un successo incredibile e si aggiudicato una valanga di importanti premi, a cominciare dal premio Game of the Year ai The Game Awards 2020. Ma oltre a questo, il titolo di ND è risultato anche l'esclusiva di maggior successo dello scorso anno, nonostante l'agguerrita concorrenza di altre esclusive come Animal Crossing: New Horizons per Switch. Anche su Metacritic, TLOU2 è stato un successo incredibile, con il titolo che è risultato il miglior gioco del 2020. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) Come avrete certamente visto, Theof UsII di Naughty Dog è stato un successo incredibile e si aggiudicato una valanga di importanti premi, a cominciare dal premio Game of the Year ai The Game Awards 2020. Ma oltre a questo, il titolo di ND è risultato anche l'esclusiva di maggior successo dello scorso anno, nonostante l'agguerrita concorrenza di altre esclusive come Animal Crossing: New Horizons per Switch. Anche su Metacritic, TLOU2 è stato un successo incredibile, con il titolo che è risultato il migliordel 2020. Leggi altro...

FCBarcelona : ?? @RonaldKoeman analyzes the win over Cornellà in the Copa del Rey last 32. - BurnleyOfficial : FLASHBACK | “DI A DI A DIALLO, DIALLO, DIALLO, DI A DI A DIALLO, DRISSA DIALLO!” ?? When the Clarets last met Fulham in the FA Cup! ?? - Asgard_Hydra : The Last of Us Parte 2 supera The Witcher 3: è il gioco più premiato di sempre! - DarioConti1984 : The Last of Us 2 ha un 'finale alternativo' grazie ad una mod di Resident Evil 3 - mcxvoy : RT @salhofolinas: the last of us parte 2 il videogioco più premiato al mondo stay mad -