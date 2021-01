Shoah | Santerini | ' presentata proposta Strategia lotta contro antisemitismo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - In occasione della Giornata della Memoria, la Coordinatrice nazionale per lal', Milena, ha presentato ladella primaNazionale per lal'. La, elaborata da un gruppo di lavoro presso la presidenza del Consiglio di cui fanno parte rappresentanti delle Comunità ebraiche, dei ministeri, delle istituzioni ed esperti, adotta la definizione e gli esempi didell'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), organizzazione intergovernativa che unisce governi ed esperti per rafforzare e promuovere l'educazione, la ricerca e la memoria dell'Olocausto in tutto il mondo. ...