(Di martedì 26 gennaio 2021) “C’è bisogno di un governo autorevole, in grado di dare una direzione non di breve termine ma di lungo periodo”. Lo ha detto l’ex sottosegretario e deputato di Italia Viva, Ivan, in merito alla crisi di Governo. tan/sat/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Scalfarotto “Serve discontinuità rispetto al Conte bis” - ciampicuc : RT @Elwood_PI: @papito1492 Sempre detto. Lui fa schifo ma peggio ancora è chi s'è prestato al giochino e ora fa le morali (Bellanova e Bone… - Elwood_PI : @papito1492 Sempre detto. Lui fa schifo ma peggio ancora è chi s'è prestato al giochino e ora fa le morali (Bellano… -

Ultime Notizie dalla rete : Scalfarotto Serve

Italpress

Infine: “Ringraziano Teresa Bellanova, Elena Bonetti, Ivan Scalfarotto per la straordinaria dimostrazione di coraggio, libertà e spirito di squadra che hanno dato e stanno dando in questi giorni lotta ...Infine “Ringraziano Teresa Bellanova, Elena Bonetti, Ivan Scalfarotto per la straordinaria dimostrazione di coraggio, libertà e spirito di squadra che hanno dato e stanno dando in questi giorni lottan ...