Qvc riceve per la prima volta la certificazione Top Employers 2021

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Adnkronos/Labitalia) - Qvc, il retailer multimediale dello shopping e dell'intrattenimento,per lalaToped entra a far parte del prestigioso network di circa 1700 aziende, distribuite in 120 paesi. Lariconosce l'eccellenza aziendale nelle strategie e politiche hr e la loro attuazione con l'obiettivo di contribuire al benessere delle persone e migliorare l'ambiente di lavoro. Le imprese che vengono insignite di questo attestato dimostrano di aver saputo raggiungere gli elevati standard richiesti dalla hr best practices survey in ambito people strategy, work environnment, talent acquisition, learning, well-being, diversity & inclusion. In dieci anni di presenza in Italia, Qvc ha costantemente ...