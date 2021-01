Quando il principe Harry era «Dirty Harry» (Di martedì 26 gennaio 2021) Fra i due, quello che risponde meglio alle aspettative di corte è senza dubbio William. Il principe ereditario, secondo in linea di successione dopo il padre, studia, rispetta il protocollo e, se lo trasgredisce, ha l’abilità di non farsi sorprendere con le mani nella classica marmellata (in fondo, è pur sempre un ragazzino, ci si augura che qualche sciocchezza l’abbia commessa anche lui). Per una sorta di strana legge di compensazione, ci pensa Harry a ristabilire gli equilibri e ci riesce senza grandi sforzi seguendo una regola semplice che è il faro guida di tutti gli adolescenti: sono giovane, forte, il mondo è mio, quindi faccio tutto quello che mi salta per la testa. Leggi su vanityfair (Di martedì 26 gennaio 2021) Fra i due, quello che risponde meglio alle aspettative di corte è senza dubbio William. Il principe ereditario, secondo in linea di successione dopo il padre, studia, rispetta il protocollo e, se lo trasgredisce, ha l’abilità di non farsi sorprendere con le mani nella classica marmellata (in fondo, è pur sempre un ragazzino, ci si augura che qualche sciocchezza l’abbia commessa anche lui). Per una sorta di strana legge di compensazione, ci pensa Harry a ristabilire gli equilibri e ci riesce senza grandi sforzi seguendo una regola semplice che è il faro guida di tutti gli adolescenti: sono giovane, forte, il mondo è mio, quindi faccio tutto quello che mi salta per la testa.

hiisokasslut : @harryslaughxx in poche parole: - cain: il cane o lupo che proteggeva jooin in passato ed è l'unico che si ricorda… - Nanamiishere : @erzascarletw @octoberfirefly @gvrrjtsxn @sugawarsenpai @stressed0utmic @malayga_ @yareshika @megxmifxshigxro… - KFesso : Chi si ricorda quando stefy disse a Mariateresa che credeva che alfonso volesse dire la confidenza che le aveva fat… - sologiadina : MTR che ricorda le sue serate con il Principe Alberto affermando “ERO MOLTO BELLA” is literally me che riguardo i m… - LiveSarnataro : Azz #Mariateresa ha detto che tra lei e il principe Alberto di Monaco c'e stato solo un bacio ma quando lui le ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando principe Quando il principe Harry era «Dirty Harry» Vanity Fair Italia L'evoluzione negli anni delle acconciature reali di regine e principesse

Non sempre classiche e rispettose del protocollo le donne delle famiglie reali sono spesso le prime trendsetter rompendo le regole e sperimentando con inaspettati colpi di testa ...

Quando il principe Harry era «Dirty Harry»

Le foto nudo a Las Vegas, le liti con i paparazzi fuori dai locali di Londra, il travestimento (poco felice) da nazi. Gli anni da ribelle del giovane principe, il dolore per mamma Diana. In esclusiva ...

Non sempre classiche e rispettose del protocollo le donne delle famiglie reali sono spesso le prime trendsetter rompendo le regole e sperimentando con inaspettati colpi di testa ...Le foto nudo a Las Vegas, le liti con i paparazzi fuori dai locali di Londra, il travestimento (poco felice) da nazi. Gli anni da ribelle del giovane principe, il dolore per mamma Diana. In esclusiva ...