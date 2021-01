Per un movimento sindacale credibile (Di martedì 26 gennaio 2021) Nei giorni scorsi si è tenuta l’udienza presso il Tribunale di Piacenza relativa all’ammissione quali parti civili nel processo che si aprirà nelle prossime settimane, contro i Carabinieri rinviati a giudizio, tra l’altro, per traffico di stupefacenti, ricettazione, estorsione, meglio nota come “inchiesta Odysseus” sulle attività svolte nella caserma Levante di Piacenza. Tra quelli ammessi alla costituzione di parte civile, il Giudice ha accolto anche quella del Nuovo Sindacato Carabinieri. Per la prima volta, quindi, un sindacato dell’Arma viene riconosciuto come parte in causa in un procedimento contro appartenenti ai Carabinieri. Non voglio parlare dei fatti, ovviamente, sarà la giustizia a fare chiarezza e viste le numerose richieste di rito abbreviato così come di patteggiamento, non ci metterà neanche molto. D’altronde, fatti circostanze e prove apparivano talmente evidenti da ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Nei giorni scorsi si è tenuta l’udienza presso il Tribunale di Piacenza relativa all’ammissione quali parti civili nel processo che si aprirà nelle prossime settimane, contro i Carabinieri rinviati a giudizio, tra l’altro, per traffico di stupefacenti, ricettazione, estorsione, meglio nota come “inchiesta Odysseus” sulle attività svolte nella caserma Levante di Piacenza. Tra quelli ammessi alla costituzione di parte civile, il Giudice ha accolto anche quella del Nuovo Sindacato Carabinieri. Per la prima volta, quindi, un sindacato dell’Arma viene riconosciuto come parte in causa in un procedimento contro appartenenti ai Carabinieri. Non voglio parlare dei fatti, ovviamente, sarà la giustizia a fare chiarezza e viste le numerose richieste di rito abbreviato così come di patteggiamento, non ci metterà neanche molto. D’altronde, fatti circostanze e prove apparivano talmente evidenti da ...

silvia_sb_ : Paragone ricorda che il Movimento 5 Stelle raccoglieva le firme per uscire dall’euro. Penso alla maggioranza Ursula. E mi vengono i brividi. - pietroraffa : C'è un punto, in tutta questa vicenda, che a mio parere viene leggermente trascurato: una parte, seppur minoritaria… - ZZiliani : Noi invece continuiamo con la #CoppaItalia in cui gli squadroni attendono sempre in casa i piccoli club per essere… - CostantinoCisl : RT @SpinelliFs: Le nostre proposte #priotitarie per #Rimettere in movimento la Puglia# @FitCisl @CislPuglia - Paolazara5 : RT @Net_BayYanlis: Gli angeli sono amore in movimento Amore che non si ferma mai Che lotta per crescere Che sta al di là del bene e del mal… -

Ultime Notizie dalla rete : Per movimento Presidio no Tav per le donne del movimento in carcere a Torino La Stampa SMA, due nuove interrogazioni sulla terapia genica

Dopo l’interrogazione presentata di recente dalla senatrice Maria Domenica Castellone, il Parlamento è tornato di nuovo sul tema della terapia genica per la SMA ...

Ivana di Martino corre per Stringhe: piccoli numeri in movimento - - Milano

piccoli numeri in movimento, progetto nazionale promosso dalla Fondazione Mission Bambini, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà ...

Dopo l’interrogazione presentata di recente dalla senatrice Maria Domenica Castellone, il Parlamento è tornato di nuovo sul tema della terapia genica per la SMA ...piccoli numeri in movimento, progetto nazionale promosso dalla Fondazione Mission Bambini, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà ...