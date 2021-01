Napoli, senti Delio Rossi: “Il silenzio di De Laurentiis non aiuta, Gattuso non lo merita. Problema modulo? Ho la mia idea” (Di martedì 26 gennaio 2021) Come affronterei la situazione che sta vivendo Gattuso? Conosco bene Rino, lui non ha bisogno di consigli perché, come me, è un combattenteDurante un'interessante intervista ai microfoni del format "Il Sogno Nel Cuore", in onda su "1 Station Radio" , l'ex tecnico del Palermo Delio Rossi ha parlato del momento difficile che sta attraversando il Napoli ed in particolare il suo allenatore, Rino Gattuso. Queste le parole di Delio Rossi, anche lui reduce da un momento non semplice sulla panchina dell'Ascoli, esperienza conclusa con l'esonero dopo la sconfitta per 2-0, contro il Monza di Boateng e Balotelli."Io credo che quando le cose non vanno per il verso giusto, la forza all’allenatore debba essere data dalla società. Se i calciatori capiscono che l’allenatore è in ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021) Come affronterei la situazione che sta vivendo? Conosco bene Rino, lui non ha bisogno di consigli perché, come me, è un combattenteDurante un'interessante intervista ai microfoni del format "Il Sogno Nel Cuore", in onda su "1 Station Radio" , l'ex tecnico del Palermoha parlato del momento difficile che sta attraversando iled in particolare il suo allenatore, Rino. Queste le parole di, anche lui reduce da un momento non semplice sulla panchina dell'Ascoli, esperienza conclusa con l'esonero dopo la sconfitta per 2-0, contro il Monza di Boateng e Balotelli."Io credo che quando le cose non vanno per il verso giusto, la forza all’allenatore debba essere data dalla società. Se i calciatori capiscono che l’allenatore è in ...

