Lezioni di stile: le corna più esagerate del mondo animale (Di martedì 26 gennaio 2021) Una premessa doverosa: non tutte le corna sono corna. Ma qui non si tratta di relazioni difficili: non tutte quelle che chiamiamo corna sono effettivamente tali, nel mondo animale. Nel caso dei rinoceronti è corretto, quello sul muso è indubbiamente un corno; ma se parliamo delle appendici sul capo dei cervidi, sarebbe più corretto definirle palchi. La ragione principale è che mentre le corna sono perenni, i palchi crescono solo agli esemplari maschi (fatta eccezione per renne e caribù) e sono stagionali: aumentano di dimensione stimolate dal testosterone prima della stagione degli amori, in modo che i maschi possano sfoggiarle e combattere tra loro. Poi, certo, nel parlato quotidiano non si presta molta distinzione, ma la differenza è che le corna dei bovidi sono ... Leggi su wired (Di martedì 26 gennaio 2021) Una premessa doverosa: non tutte lesono. Ma qui non si tratta di relazioni difficili: non tutte quelle che chiamiamosono effettivamente tali, nel. Nel caso dei rinoceronti è corretto, quello sul muso è indubbiamente un corno; ma se parliamo delle appendici sul capo dei cervidi, sarebbe più corretto definirle palchi. La ragione principale è che mentre lesono perenni, i palchi crescono solo agli esemplari maschi (fatta eccezione per renne e caribù) e sono stagionali: aumentano di dimensione stimolate dal testosterone prima della stagione degli amori, in modo che i maschi possano sfoggiarle e combattere tra loro. Poi, certo, nel parlato quotidiano non si presta molta distinzione, ma la differenza è che ledei bovidi sono ...

