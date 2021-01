Il consigliere che regala un pallottoliere a Fontana per l’RT sbagliato in Lombardia (Di martedì 26 gennaio 2021) Grandi numeri oggi in consiglio regionale in Lombardia. Dopo la protesta delle calcolatrici di ieri il consigliere del Partito Democratico Pietro Bussolati ha ironicamente regalato un bel pallottoliere tutto colorato al presidente della Regione Attilio Fontana. Una forma di dissenso divertente ma che restituisce bene il clima con cui sono state accolte le motivazioni di Fontana che come la Lega e Salvini continua a rimpallare al governo la responsabilità della zona rossa causata dall’errore di calcolo dell’indice Rt: Prima del consiglio regionale ho voluto dare a Fontana un pallottoliere per evitare che ci mandi ancora in zona rossa per sbaglio. Secondo voi questa volta studierà o continuerà a parlare di algoritmi segreti del Governo? ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Grandi numeri oggi in consiglio regionale in. Dopo la protesta delle calcolatrici di ieri ildel Partito Democratico Pietro Bussolati ha ironicamenteto un beltutto colorato al presidente della Regione Attilio. Una forma di dissenso divertente ma che restituisce bene il clima con cui sono state accolte le motivazioni diche come la Lega e Salvini continua a rimpallare al governo la responsabilità della zona rossa causata dall’errore di calcolo dell’indice Rt: Prima del consiglio regionale ho voluto dare aunper evitare che ci mandi ancora in zona rossa per sbaglio. Secondo voi questa volta studierà o continuerà a parlare di algoritmi segreti del Governo? ...

SusannaCeccardi : Michela Monaco è consigliere comunale a Firenze per la Lega. Una bellissima ragazza, impegnata nel sociale e negli… - TgLa7 : Bagarre nell'aula del Consiglio regionale della #Lombardia al termine dell'intervento del presidente… - stanzaselvaggia : Oggi, la politica locale (a Ladispoli) che da anni porta avanti la battaglia mediatica sul vaso Vannini facendo da… - magnusrex91 : RT @Robbb85: Nel frattempo, in un mondo fantastico, il Consigliere Bussolati ha regalato a #Fontana un pallottoliere 'per evitare che mandi… - neXtquotidiano : Il consigliere che regala un pallottoliere a #Fontana per l’RT sbagliato in Lombardia -