Il Comune pagava i contributi per sindaco e assessore. Cava de’ Tirreni, indagine della Guardia di finanza (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Comune di Cava de Tirreni (Salerno) versava i contributi per il sindaco e per l’assessore ai lavori pubblici. È quanto scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Salerno, che hanno eseguito un sequestro per complessivi 80mila euro nei confronti del sindaco di Cava, Vincenzo Servalli, e dell’assessore ai Lavori pubblici, Nunzio Senatore. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore volta a verificare i presupposti per il versamento, da parte dell’Amministrazione comunale, delle ritenute assistenziali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dirigenti. Le norme in vigore, ricorda la Procura nocerina, prevedono infatti che il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Ildide(Salerno) versava iper ile per l’ai lavori pubblici. È quanto scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Salerno, che hanno eseguito un sequestro per complessivi 80mila euro nei confronti deldi, Vincenzo Servalli, e dell’ai Lavori pubblici, Nunzio Senatore. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un’coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore volta a verificare i presupposti per il versamento, da parte dell’Amministrazione comunale, delle ritenute assistenziali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dirigenti. Le norme in vigore, ricorda la Procura nocerina, prevedono infatti che il ...

