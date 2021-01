I 5 progetti Bicocca Università del Crowdfunding

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos)() – Una sonda compatta e low-cost per diagnosticare i melanomi; scatole-gioco per bambini con cui imparare a rispettare l’ambiente; batteri ‘mangia-plastica’ per neutralizzare il polietilene nei rifiuti organici; lezioni di tecnologia per i nonni con tutor speciali, i nipoti; un’app che aiuta ad usare lo smartphone salvaguardando il benessere psicologico. Sono i cinqueselezionati nell’ambito della terza call Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’di Milano-, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti dell’Ateneo di realizzareinnovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana die social ...