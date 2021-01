Gas for climate: “Ue introduca target vincolante 11% gas rinnovabili entro 2030” (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Introdurre, nella Direttiva sulle energie rinnovabili dell’Ue, un target vincolante al 2030 dell’11% di gas rinnovabili sul totale della domanda finale europea di gas come passo necessario per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione europea, che prevedono la riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030. Questa la proposta rivolta alla Commissione europea contenuta nel nuovo policy paper pubblicato oggi dal consorzio Gas for climate, composto da undici società di infrastrutture energetiche, tra le quali l’italiana Snam, e due associazioni di biometano, incluso il CIB – Consorzio Italiano Biogas. Il documento – si legge in una nota – segue il report Gas Decarbonisation Pathways 2020-2050 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Introdurre, nella Direttiva sulle energiedell’Ue, unaldell’11% di gassul totale della domanda finale europea di gas come passo necessario per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione europea, che prevedono la riduzione delle emissioni di gas serra del 55%il. Questa la proposta rivolta alla Commissione europea contenuta nel nuovo policy paper pubblicato oggi dal consorzio Gas for, composto da undici società di infrastrutture energetiche, tra le quali l’italiana Snam, e due associazioni di biometano, incluso il CIB – Consorzio Italiano Biogas. Il documento – si legge in una nota – segue il report Gas Decarbonisation Pathways 2020-2050 ...

