Elisa Isoardi a Verissimo: “Con Matteo Salvini è stata la storia più importante della mia vita” (Di martedì 26 gennaio 2021) Nelle ultime ore Elisa Isoardi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della trasmissione televisiva Verissimo, in onda sabato 23 gennaio. Ovviamente tema centrale della discussione è stata la storia d’amore avuta con il politico Matteo Salvini. Ecco le parole della conduttrice televisiva. Sulla fine della relazione con Matteo Salvini “Sì, ho sofferto. Non importa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Nelle ultime oreha rilasciato una lunga intervista ai microfonitrasmissione televisiva, in onda sabato 23 gennaio. Ovviamente tema centralediscussione èlad’amore avuta con il politico. Ecco le paroleconduttrice televisiva. Sulla finerelazione con“Sì, ho sofferto. Non importa L'articolo

salvatrash1 : @TRASHPERSON18 io amerò elisa isoardi me lo sento - oldwilddebater : Boh se il cast si mantiene di questo livello non vedo nulla di eccezionale, spero si aggiunga qualche nome importan… - GossipItalia3 : Elisa Isoardi verso “L’Isola dei Famosi 2021”: la nuova avventura sancisce il passaggio a Mediaset?… - CIAfra73 : Si fanno nomi importanti per l'edizione dell'#Isola dei Famosi che partirà dopo il #GFVip... Ovviamente partirà il… - CIAfra73 : Si fanno nomi importanti per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, tra cui Elisa Isoardi! -