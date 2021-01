Echo VR si prepara a ricevere l' Echo Pass che consente ai giocatori di guadagnare ricompense

(Di martedì 26 gennaio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Ready at Dawn ha annunciato l'imminente arrivo di, il nuovostagionale con cui ipossononuovegiocando aVR. L'sarà caratterizzato danuove di zecca, pronte a essere sbloccate nel corso della stagione da tutti i, e prevedrà la possibilità diare a Premium e sbloccare ulteriori. IlPremium costerà 1.000Points e arriva quasi a triplicare la quantità diche gli utenti possono...

Ultime Notizie dalla rete : Echo prepara

Attraverso un comunicato stampa, Ready at Dawn ha annunciato l'imminente arrivo di Echo Pass, il nuovo pass stagionale con cui i giocatori possono guadagnare nuove ricompense giocando a Echo VR. L'Ech ...OnePlus N100 e N10 arrivano in sconto su Amazon.it. Due smartphone affidabili ad un prezzo già conveniente, ma ora ancora di più. Ecco perché non bisogna farseli scappare ...