Dimissioni Giuseppe Conte, il messaggio integrale: “Serve un’alleanza di chiara lealtà europeista in grado di attuare la salvezza nazionale” (Di martedì 26 gennaio 2021) Un post sulla sua pagina Facebook alle ore 20.21 per chiedere a “chi ha a cuore le sorti della Repubblica” di “emergere” per favorire “la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale“. E’ la mossa di Giuseppe Conte a poche ore dalle sue Dimissioni e alla vigilia dell’inizio delle consultazioni del Presidente della Repubblica. Ecco il messaggio integrale del premier dimissionario: “Questa mattina ho convocato un Consiglio dei Ministri per comunicare la mia intenzione di dimettermi. Poco dopo mi sono recato al Quirinale per rassegnare le Dimissioni nelle mani del Presidente Mattarella. La settimana scorsa, in Parlamento, il Governo ha ottenuto la fiducia in entrambe le Camere, ottenendo la maggioranza assoluta alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Un post sulla sua pagina Facebook alle ore 20.21 per chiedere a “chi ha a cuore le sorti della Repubblica” di “emergere” per favorire “la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di“. E’ la mossa dia poche ore dalle suee alla vigilia dell’inizio delle consultazioni del Presidente della Repubblica. Ecco ildel premier dimissionario: “Questa mattina ho convocato un Consiglio dei Ministri per comunicare la mia intenzione di dimettermi. Poco dopo mi sono recato al Quirinale per rassegnare lenelle mani del Presidente Mattarella. La settimana scorsa, in Parlamento, il Governo ha ottenuto la fiducia in entrambe le Camere, ottenendo la maggioranza assoluta alla ...

