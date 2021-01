Dimissioni Conte: cosa succede adesso? Prossime tappe e scenari (Di martedì 26 gennaio 2021) Dimissioni Conte: in questi momenti il Presidente del Consiglio, dopo aver annunciato che questo governo è arrivato al Capolinea in CdM, è diretto al Colle per consegnare l’incarico nelle mani del Capo dello Stato. cosa succede adesso? Le Prossime tappe e i possibili scenari. Segui Termometro Politico su Google News Dimissioni Conte: si apre la “crisi al buio” Dimissioni Conte: alla fine, il Presidente del Consiglio ha preferito non rischiare di finire in minoranza al Senato nella votazione sulla relazione sullo stato della Giustizia che giovedì avrebbe dovuto tenere il Guardasigilli Bonafede (naturalmente adesso è saltata). Le stime volevano ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 26 gennaio 2021): in questi momenti il Presidente del Consiglio, dopo aver annunciato che questo governo è arrivato al Capolinea in CdM, è diretto al Colle per consegnare l’incarico nelle mani del Capo dello Stato.? Lee i possibili. Segui Termometro Politico su Google News: si apre la “crisi al buio”: alla fine, il Presidente del Consiglio ha preferito non rischiare di finire in minoranza al Senato nella votazione sulla relazione sullo stato della Giustizia che giovedì avrebbe dovuto tenere il Guardasigilli Bonafede (naturalmenteè saltata). Le stime volevano ...

borghi_claudio : Ecco come la penso di conte, di quello che ha fatto, di quello che farà e di come lascerà il Paese. Confermo paola… - silvia_sb_ : #Renzi voleva: modifiche su Recovery, cessione delega Servizi, dimissioni #Conte. Ha ottenuto tutto. E bravi gli spin doctor di governo! - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: DOMANI MATTINA CDM PER DIMISSIONI CONTE- FLASH* = (Ile/Adnkronos) - Milo20i : RT @pietroraffa: Andando avanti di questo passo a fine legislatura si arriverà al Conte 64 #dimissioni #Quirinale - CoreJacky : RT @sempreciro: È andato più volte Conte in questi ultimi tempi al #Quirinale che Salvini in tutta la sua vita in parlamento. #dimissioni -