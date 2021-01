Dayane Mello contro Francesco Monte | “In che mondo vive? Non accetta le donne che si baciano”

Leggi su biccy

(Di martedì 26 gennaio 2021) Durante la loto catfight di ieri sera Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno tirato in ballo. Stamaniha ripreso l’argomento insieme al 25enne ed ha detto la sua. La modella brasiliana – ovviamente – ha criticato le frasi che l’ex gieffino ha detto mentre era nella casa del GF Vip 3 e si è chiesta in cheviva il pugliese. “Su quella cosa è vero. Io mi ricordo perfettamente di quelle immagini. Ci sono state 2 ragazze che si sono baciate. Lui ha detto ‘che schifo’ a dueche si baciavano. Poi si è scatenato il putiferio. Cioè, un uomo che nondueche si, che poi è una cosa bellissima, è un qualcosa di bello.Ma in chevivi? Mi sembra che ne hanno parlato ...