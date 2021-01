Crisi di governo | Conte da Mattarella per dimettersi | e ora?

Leggi su vanityfair

(Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte si dimette. La decisione è arrivata poco dopo le 19 di ieri sera quando è apparso chiaro che, pur avendo ottenuto la fiducia in Parlamento la scorsa settimana, per l’attuale governo non c’era possibilità di sopravvivenza con numeri così risicati.