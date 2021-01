Covid, a Poggio Picenze 3 casi di variante brasiliana, l'annuncio fatto da Marsilio in Consiglio (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Aquila - Il presidente Marsilio ha annunciato in aula nel corso del Consiglio regionale che l'Istituto zooprofilattico ha evidenziato tre casi di positività al Covid con variante brasiliana. Positiva una famiglia di Poggio Picenze di ritorno dal Brasile. Un caso tempestivamente individuato e isolato. La famiglia verrà successivamente sottoposta al vaccino. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Aquila - Il presidenteha annunciato in aula nel corso delregionale che l'Istituto zooprofilattico ha evidenziato tredi positività alcon. Positiva una famiglia didi ritorno dal Brasile. Un caso tempestivamente individuato e isolato. La famiglia verrà successivamente sottoposta al vaccino. leggi tutto

