Coppa Italia, Eriksen fa volare l’Inter in semifinale: Milan battuto 2-1 (Di martedì 26 gennaio 2021) Finalmente è l'Inter di Christian Eriksen. Il centrocampista danese si prende la gloria con una punizione perfetta che batte proprio allo scadere Tatarusanu ed estromette il Milan dalla Coppa Italia. I nerazzurri vincono 2-1.caption id="attachment 1085325" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionIL MATCHFin dalle prime battute, lo spartito è chiaro: l'Inter fa la partita e il Milan si difende pungendo in contropiede. I nerazzurri si rendono minacciosi con Lukaku che si gira e trova la respinta prodigiosa di piede di Tatarusanu. Il belga ci riprova, ma viene chiuso da Romagnoli al momento del tiro. Poi è la volta di Perisic che però non riesce a far male al portiere rossonero. Al primo affondo, il Milan passa in vantaggio. Merito del solito Ibrahimovic che trova il diagonale ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Finalmente è l'Inter di Christian. Il centrocampista danese si prende la gloria con una punizione perfetta che batte proprio allo scadere Tatarusanu ed estromette ildalla. I nerazzurri vincono 2-1.caption id="attachment 1085325" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionIL MATCHFin dalle prime battute, lo spartito è chiaro: l'Inter fa la partita e ilsi difende pungendo in contropiede. I nerazzurri si rendono minacciosi con Lukaku che si gira e trova la respinta prodigiosa di piede di Tatarusanu. Il belga ci riprova, ma viene chiuso da Romagnoli al momento del tiro. Poi è la volta di Perisic che però non riesce a far male al portiere rossonero. Al primo affondo, ilpassa in vantaggio. Merito del solito Ibrahimovic che trova il diagonale ...

AntoVitiello : La Curva Sud prima del #derby di Coppa Italia #intermilan @MilanNewsit - livescore : x2 Primeira Liga ?????? x3 Premier League ???????????????? x1 FA Cup ???????????????? x4 League Cup ???????????????? x2 Community Shield ??… - OlimpiaMI1936 : ? Acquista le canotte dedicate a Kobe Bryant e realizzate in occasione delle Final Eight di Coppa Italia 2020! ?????… - acmrougeetnoir : Premesso che è sempre un derby perso e quindi non ci sto ma pazienza della Coppa Italia. Piuttosto mi preoccupa la… - NicoSF_1416 : @anti_calcio 27 M€ per non fare un cazzo, entrare ed eliminare i pisciati al 97' di un quarto di Coppa Italia, sono… -