Conte: “Eriksen fa parte del progetto. La Juve è ancora avanti a tutti” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, Antonio Conte ha commentato la vittoria del derby sul Milan parlando di tanti temi, tra cui il gol di Eriksen e di mercato. Queste le sue parole: “Semifinale, come l’anno scorso. Per il secondo anno consecutivo, quindi il merito è soprattutto dei calciatori, che hanno avuto una giusta interpretazione. È stato un derby duro, il Milan non è in testa in campionato per grazia ricevuta, averli eliminati ai quarti mi rende Contento. Il Milan ha valori importanti. Anche in undici contro undici abbiamo avuto delle occasioni: fino all’espulsione il risultato non era giusto, avevamo creato molto e il loro portiere è stato il migliore in campo. Poi c’è stata l’espulsione di Ibrahimovic e siamo stati bravi a sfruttare e a ribaltare la gara. Anche stasera però c’è un dato: creiamo tantissimo, ma dobbiamo essere più ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, Antonioha commentato la vittoria del derby sul Milan parlando di tanti temi, tra cui il gol die di mercato. Queste le sue parole: “Semifinale, come l’anno scorso. Per il secondo anno consecutivo, quindi il merito è soprattutto dei calciatori, che hanno avuto una giusta interpretazione. È stato un derby duro, il Milan non è in testa in campionato per grazia ricevuta, averli eliminati ai quarti mi rendento. Il Milan ha valori importanti. Anche in undici contro undici abbiamo avuto delle occasioni: fino all’espulsione il risultato non era giusto, avevamo creato molto e il loro portiere è stato il migliore in campo. Poi c’è stata l’espulsione di Ibrahimovic e siamo stati bravi a sfruttare e a ribaltare la gara. Anche stasera però c’è un dato: creiamo tantissimo, ma dobbiamo essere più ...

