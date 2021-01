Benevento: “Trattativa in chiusura per Gaich”. I dettagli dell’operazione (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ a un passo dalla chiusura la Trattativa per portare l’attaccante argentino Adolfo Gaich a Benevento. Conferme importanti arrivano dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha svelato i dettagli dell’operazione definita in dirittura d’arrivo. La punta in forza al Cska Mosca nella prima parte di stagione arriverà nel Sannio in prestito per 6 mesi con opzione per un anno qualora dovesse disputare il 50% delle partite. Il diritto di riscatto fissato per giugno 2022 è fissato a 11 milioni di euro. Gaich, attaccante d’area di 190 cm, è sceso in campo 18 volte in questa stagione con la maglia del Cska, cinque delle quali in Europa League (dove ha segnato anche un gol, al debutto contro il Wolfsberger). A differenza di quanto si ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ a un passo dallalaper portare l’attaccante argentino Adolfo. Conferme importanti arrivano dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha svelato idefinita in dirittura d’arrivo. La punta in forza al Cska Mosca nella prima parte di stagione arriverà nel Sannio in prestito per 6 mesi con opzione per un anno qualora dovesse disputare il 50% delle partite. Il diritto di riscatto fissato per giugno 2022 è fissato a 11 milioni di euro., attaccante d’area di 190 cm, è sceso in campo 18 volte in questa stagione con la maglia del Cska, cinque delle quali in Europa League (dove ha segnato anche un gol, al debutto contro il Wolfsberger). A differenza di quanto si ...

