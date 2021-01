Vaccini in ritardo, caos riaperture: Ricciardi e Galli per la chiusura totale. «Serve un mese di lockdown vero per fermare le varianti» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tra nuove varianti, e una campagna vaccinale piena di intoppi, spunta ancora una volta l’ipotesi di un lockdown generalizzato a livello nazionale. L’auspicio arriva da Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. In un’intervista a Il Messaggero, l’ex direttore dell’Iss dice che l’Italia registra ancora troppi casi: «Serve per un mese che tutte le regioni siano in fascia rossa. Un lockdown vero. L’apri e chiudi è uno stillicidio, le zone arancioni sono insufficienti». Per Ricciardi il rischio è che l’Italia si trovi nelle stesse condizioni di Spagna e Portogallo. Galli: «Basta guardare all’estero per capire che non c’è da stare tranquilli» Una posizione condivisa anche dall’infettivologo Massimo ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tra nuove, e una campagna vaccinale piena di intoppi, spunta ancora una volta l’ipotesi di ungeneralizzato a livello nazionale. L’auspicio arriva da Walter, il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. In un’intervista a Il Messaggero, l’ex direttore dell’Iss dice che l’Italia registra ancora troppi casi: «per unche tutte le regioni siano in fascia rossa. Un. L’apri e chiudi è uno stillicidio, le zone arancioni sono insufficienti». Peril rischio è che l’Italia si trovi nelle stesse condizioni di Spagna e Portogallo.: «Basta guardare all’estero per capire che non c’è da stare tranquilli» Una posizione condivisa anche dall’infettivologo Massimo ...

