Tennis, Ashleigh Barty: “Non vedo l’ora di tornare in campo, ci stiamo allenando in una mini-bolla” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Parte la stagione 2021 del Tennis e per la numero uno del mondo Ashleigh Barty inizia un percorso decisamente impegnativo. L’australiana, infatti, cercherà di riprendere da dove si era fermata nel 2020 ovvero da una serie di ottimi risultati. La ventiquattrenne si sta preparando in quel di Melbourne, prima di dirigersi ad Adelaide dove prenderà parte all’iniziativa ‘A Day at the Drive’, una esibizione nella quale vedremo anche Serena Williams, Simona Halep e Naomi Osaka. Queste giornate di attesa verso la nuova annata sono l’occasione giusta per fare il punto della situazione con Barty, che traccia un primo bilancio della sua preparazione. “Ho iniziato a lavorare nei primi giorni di ottobre – le sue parole riportate da TennisWorldItalia.com – È stato un lungo percorso e probabilmente sono diventata un ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Parte la stagione 2021 dele per la numero uno del mondoinizia un percorso decisamente impegnativo. L’australiana, infatti, cercherà di riprendere da dove si era fermata nel 2020 ovvero da una serie di ottimi risultati. La ventiquattrenne si sta preparando in quel di Melbourne, prima di dirigersi ad Adelaide dove prenderà parte all’iniziativa ‘A Day at the Drive’, una esibizione nella quale vedremo anche Serena Williams, Simona Halep e Naomi Osaka. Queste giornate di attesa verso la nuova annata sono l’occasione giusta per fare il punto della situazione con, che traccia un primo bilancio della sua preparazione. “Ho iniziato a lavorare nei primi giorni di ottobre – le sue parole riportate daWorldItalia.com – È stato un lungo percorso e probabilmente sono diventata un ...

OA_Sport : #Tennis, Ashleigh #Barty: “Non vedo l’ora di tornare in campo, ci stiamo allenando in una mini-bolla” - TennisWorldit : Ashleigh Barty: 'Abbiamo creato una mini bolla per poterci allenare in sicurezza' - ENJOYBET_OIA : #AustralianOpen2021, tabellone femminile: nelle quote #Enjoybet e #Betaland spicca l'#osaka Tra le alternative As… - OA_Sport : #tennis Ranking WTA Barty resta al vertice, Sabalenka scala la graduatoria e Giorgi n.1 italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Ashleigh Ashleigh Barty: "Abbiamo creato una mini bolla per poterci allenare in sicurezza" Tennis World Italia Barty è impaziente: “Non vedo l’ora di tornare a giocare”

La n.1 del mondo si è goduta la lunga pausa insieme alla famiglia e i suoi cani. “Per due mesi non ho toccato la racchetta. È stato bello. Il tennis non è l’unica cosa a rendermi felice”. Ma ora è pro ...

Wta, polemiche sulla Barty: la tennista non ha rispettato le regole per la sicurezza

Home; Tennis News; Wta Tennis; La tennista australiana Ashleigh Barty è probabilmente la protagonista nel mondo del tennis più amata dai suoi connazionali, anche di più rispett ...

La n.1 del mondo si è goduta la lunga pausa insieme alla famiglia e i suoi cani. “Per due mesi non ho toccato la racchetta. È stato bello. Il tennis non è l’unica cosa a rendermi felice”. Ma ora è pro ...Home; Tennis News; Wta Tennis; La tennista australiana Ashleigh Barty è probabilmente la protagonista nel mondo del tennis più amata dai suoi connazionali, anche di più rispett ...