Recovery | Panetta BCE | occasione unica per rilanciare crescita

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Lo shock causato dal Covid-19 ha compresso la capacità di spesa di famiglie e imprese e generato incertezze diffuse, accentuando queste tendenze”. Così Fabio, componente del Comitato esecutivo della BCE nel suo intervento al convegno per il 50esimo anniversario dell’Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria. “L’uscita dalla crisi richiederà un sostegno prolungato da parte delle politiche economiche, sia monetarie sia fiscali, e un forte incremento degli investimenti produttivi“, ha aggiunto. I piani nazionali di ripresa e resilienza che i paesi europei sono chiamati a predisporre per accedere alle risorse del programma Next Generation Eu “offrono un’perla, orientandola verso percorsi sostenibili. Se utilizzate in modo accorto, per ...