Napoli, continua la telenovela sui murales di camorra. De Magistris vuol cancellarne uno solo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ad un sindaco del centrodestra non consentirebbero di prendersela tanto comoda. Ma trattandosi di Luigi De Magistris, uno dei tre pm (con Ingroia e Di Pietro) protagonisti della fallimentare “rivoluzione arancione“, la legalità può attendere. Sì, proprio quella legalità che il primo cittadino di Napoli ha usato come una clava contro i suoi avversari. E come tanti della sua risma, ora che tocca dimostrarla coi fatti, sta in silenzio, prende tempo, e manda altri. Quel che gli si chiede è liberare alcune strade di Napoli da altarini, tabernacoli e murales celebrativi di morti di camorra o di baby-rapinatori. È territorio sottratto allo Stato dall’anti-Stato in nome della pietà per giovani traviati uccisi in conflitti a fuoco con i tutori dell’ordine. De Magistris ignora l’ordine del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ad un sindaco del centrodestra non consentirebbero di prendersela tanto comoda. Ma trattandosi di Luigi De, uno dei tre pm (con Ingroia e Di Pietro) protagonisti della fallimentare “rivoluzione arancione“, la legalità può attendere. Sì, proprio quella legalità che il primo cittadino diha usato come una clava contro i suoi avversari. E come tanti della sua risma, ora che tocca dimostrarla coi fatti, sta in silenzio, prende tempo, e manda altri. Quel che gli si chiede è liberare alcune strade dida altarini, tabernacoli ecelebrativi di morti dio di baby-rapinatori. È territorio sottratto allo Stato dall’anti-Stato in nome della pietà per giovani traviati uccisi in conflitti a fuoco con i tutori dell’ordine. Deignora l’ordine del ...

matteosalvinimi : #DeMagistris si candida in Calabria ma continua a fare (male) il sindaco di Napoli. Mancanza di rispetto sia per i… - ferrix88 : @RiccardoNatale4 @Paolo_Bargiggia @sscnapoli Ci stava riuscendo con il milan, può portare tranquillamente il napoli… - gegedigennaro : Chi continua a sostenere quell'incompetente in panchina vuole il male del Napoli. O forse proprio per quello. - AlexBra45999413 : @Chiariello_CS Deve andare via, poca ambizione, parla come se il Napoli dovesse arrivare in Europa L. e la qualific… - AlexBra45999413 : @Sport_Mediaset Meglio che vada via, parla come se il Napoli dovesse arrivare in Europa League e la qualificazione… -