Memorie di Idhún cancellata da Netflix dopo la seconda stagione e le polemiche sul doppiaggio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Non c’è da sorprendersi chedisia statadauna primatravolta dallee unapassata quasi inosservata. L’adattamento dei celebri romanzi di Laura Gallego termina con la storia raccontata ne La Resistenza, il primo libro della trilogia nonché l’unico per cui erano stati ceduti i diritti a. Non ci sarà dunque una terzadidie le avventure di Jack, Victoria e Kirtash rimarranno sulla carta. Una decisione che arrivale enormiche hanno travolto questo fantasy per adolescenti in versione animata lo scorso autunno, principalmente a causa ...