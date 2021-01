Kenneth Branagh sarà Boris Johnson in ‘This Sceptred Isle’ (Di lunedì 25 gennaio 2021) Kenneth Branagh interpreterà Boris Johnson in una serie sull’impatto del Covid-19 in Gran Bretagna. Ad annunciarlo è stata Sky Atlantic Il particolare periodo storico e la drammatica pandemia in corso sono diventate lo spunto per una serie tv drammatica. This Sceptred Isle è il titolo della serie annunciata da Sky Atlantic, nella quale si parlerà pandemia nel Regno Unito. Quello che ora ha attirato l’attenzione dei fan è notizia che ad interpretare il ruolo del primo ministro inglese, Boris Johnson, sarà l’attore Kenneth Branagh, interprete di un eccellente Poirot in Assassinio sull’Orient-Express e che ritornerà nei panni dell’investigatore belga in Assassinio sul Nilo. Il progetto nasce da un’idea del regista Michael ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 gennaio 2021)interpreteràin una serie sull’impatto del Covid-19 in Gran Bretagna. Ad annunciarlo è stata Sky Atlantic Il particolare periodo storico e la drammatica pandemia in corso sono diventate lo spunto per una serie tv drammatica. ThisIsle è il titolo della serie annunciata da Sky Atlantic, nella quale si parlerà pandemia nel Regno Unito. Quello che ora ha attirato l’attenzione dei fan è notizia che ad interpretare il ruolo del primo ministro inglese,l’attore, interprete di un eccellente Poirot in Assassinio sull’Orient-Express e che ritornerà nei panni dell’investigatore belga in Assassinio sul Nilo. Il progetto nasce da un’idea del regista Michael ...

