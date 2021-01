Ibrahimovic sorprende tutti: taglio netto. Mistero sulla sua decisione – FOTO (Di lunedì 25 gennaio 2021) Zlatan Ibrahimovic ha vissuto sul campo la sua personale prima sconfitta in stagione. Sabato contro l’Atalanta il ko in campionato: ieri si è “presentato” così agli allenamenti. Per un motivo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 25 gennaio 2021) Zlatanha vissuto sul campo la sua personale prima sconfitta in stagione. Sabato contro l’Atalanta il ko in campionato: ieri si è “presentato” così agli allenamenti. Per un motivo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Pall_Gonfiato : #MilanAtalanta, #Zapata provoca #Ibrahimovic ma la replica dello svedese sorprende il giocatore della Dea - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Weah: 'Il #Milan non mi sorprende, è da scudetto. #Ibrahimovic come #Baresi e #Maldini' - ignotoale75 : RT @cmdotcom: #Weah: 'Il #Milan non mi sorprende, è da scudetto. #Ibrahimovic come #Baresi e #Maldini' - AdamSinurat : RT @cmdotcom: #Weah: 'Il #Milan non mi sorprende, è da scudetto. #Ibrahimovic come #Baresi e #Maldini' - infoitsport : Weah: 'Il Milan non mi sorprende, è da scudetto. Ibrahimovic come Baresi e Maldini' -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic sorprende Ibrahimovic senza capelli sui social: “All in”. Ma è un fotomontaggio Sport Fanpage Lautaro-Lukaku: i numeri di una coppia in crisi di gol, nascosti dalla classifica

Al di là del secondo posto in classifica e del miglior attacco della Serie (45 reti in 19 gare), l’Inter di Conte sta vivendo la crisi da gol ...

Sanremo 2021, Amadeus annuncia quando ci saranno Ibrahimovic, Achille Lauro, Elodie e De Angelis

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Amadeus conferma la presenza di Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro, Elodie e Matilda De Angelis ...

Al di là del secondo posto in classifica e del miglior attacco della Serie (45 reti in 19 gare), l’Inter di Conte sta vivendo la crisi da gol ...Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Amadeus conferma la presenza di Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro, Elodie e Matilda De Angelis ...