I numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Contagi in calo grazie alla zona rossa di Natale. Ma si teme una risalita col rientro a scuola» – Il video (Di lunedì 25 gennaio 2021) «Il calo a cui stiamo assistendo in questi giorni è dovuto alla zona rossa istituita durante le festività natalizie. Questa settimana, infatti, si registra il -18 per cento dei casi di Covid rispetto alla settimana precedente, il -4 per cento dei decessi e il -7 per cento delle terapie intensive. Parametri che, numeri alla mano, stanno migliorando. Attenzione, però: non abbiamo ancora i dati che fotografano la situazione del mese di gennaio, quando tutti siamo rientrati a lavoro o sono state riaperte le scuole. Non mi stupirei se la tendenza dovesse invertirsi nelle prossime settimane», ha spiegato a Open Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico, che sul suo sito web accoglie articoli, paper e studi scientifici sul ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) «Ila cui stiamo assistendo in questi giorni è dovutoistituita durante le festività natalizie. Questa settimana, infatti, si registra il -18 per cento dei casi di Covid rispettosettimana precedente, il -4 per cento dei decessi e il -7 per cento delle terapie intensive. Parametri che,mano, stanno migliorando. Attenzione, però: non abbiamo ancora i dati che fotografano la situazione del mese di gennaio, quando tutti siamo rientrati a lavoro o sono state riaperte le scuole. Non mi stupirei se la tendenza dovesse invertirsi nelle prossime settimane», ha spiegato a Open Giorgioe divulgatore scientifico, che sul suo sito web accoglie articoli, paper e studi scientifici sul ...

I numeri non sono dalla parte del premier. Ma una volta che ti sei dimesso, la crisi esce del tutto dal tuo controllo ed entra nell'esclusiva sfera di competenza del Quirinale ...

I numeri del resto parlano chiaro: detto che Nencini, Lonardo e Casini hanno già annunciato il loro voto contario a Bonafede, il governo farebbe fatica ad arrivare addirittura a 150 (settimana scorsa ...

